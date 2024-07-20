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Иностранцев при заключении брака будут проверять в списке на высылку из РФ

Иностранцев при заключении брака будут проверять в списке на высылку из РФ

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda Органы ЗАГС будут проверять мигрантов при заключении брака на факт включения в реестр контролируемых лиц, следует из поправок ко II чтению законопроекта, направленного на введение режима высылки для иностранных граждан, у которых нет оснований пребывать в России.

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