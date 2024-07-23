Вы смотрели этот . как бы называть поприличнее-то . ну, пусть будут дебаты, что ли. Слово красивое, хотя не очень подходит, но оставим.
Ксения Ларина недовольна Ярославом Дроновым
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Ларина это недоженщина, патологическая русофобка. Надо просто перестать упоминать ее в СМИ, а то слишком много чести этой ублюдке.
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17 час.
Н
Ната
Очень точное описание выражения лица этой бабули в деменции!
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13 час.
в
венедиктплюхин
А чем была знаменита ларина. Сейчас она - и.иотка. А раньше?
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3 час.
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