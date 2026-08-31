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ИА Регнум

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Путин поприветствовал Си Цзиньпина на китайском во время рукопожатия

Путин поприветствовал Си Цзиньпина на китайском во время рукопожатия

Президент России Владимир Путин 31 августа поприветствовал председателя КНР Си Цзиньпина на китайском во время рукопожатия в Киргизии.

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