МВД России поздравляет всё добровольческое сообщество с праздником

5 декабря участники волонтёрского движения отмечают свой праздник – День добровольца (волонтёра). Это замечательный повод, чтобы рассказать о добровольческой деятельности: благородной и бескорыстной, нелёгкой и необходимой, выразить благодарность всем тем, кто в рядах добровольцев.