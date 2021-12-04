МВД России поздравляет всё добровольческое сообщество с праздником

5 декабря участники волонтёрского движения отмечают свой праздник – День добровольца (волонтёра). Это замечательный повод, чтобы рассказать о добровольческой деятельности: благородной и бескорыстной, нелёгкой и необходимой, выразить благодарность всем тем, кто в рядах добровольцев.
Происшествия7 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о ДТП в Краснодарском крае, в результате которого погиб малолетний мальчик
- 4 декабря исполняется 30 лет со дня образования экспертно-криминалистического центра МВД России
- В день памяти Неизвестного солдата сотрудники МВД по Удмуртии провели Урок мужества
Свежие комментарии