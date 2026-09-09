«Ак Барс» примет «Трактор» на своем льду

Фото: ak-bars.ru На льду «Татнефть Арены» сегодня состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и челябинским «Трактором».
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