Этого же все взрослые ждали. Одни мечтали о возмездии за летчиков. Другие, потому как переживали за тебя — за солдатского заступника.
Пригожин, ты блестяще сыграл конец
Комментарии
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Кошмар
https://ru.wikipedia.org/wiki/Катастрофа_Ил-22_под_Воронежем#:~:text=Катастрофа%20Ил-22%20под%20Воронежем%20—%20авиационная%20катастрофа%20самолёта%20Ил-,Вагнер»%20во%20время%20военного%20мятежа.
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11 час.
Кошмар
https://sevastopol.su/news/nazvany-imena-pogibshih-letchikov-sbitogo-myatezhnikami-il-22-kandagar
Названы имена погибших лётчиков сбитого мятежниками Ил-22 «Кандагар»
ForPost
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10 час.
Алексей Смирнов
Через пол года уже никто не вспомнит о нём. Всё. что случилось вполне закономерно.
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9 час.
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