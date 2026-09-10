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Врач Артамохина: «Московский чекап» поможет перейти к управлению рисками в вопросе здоровья

Врач Артамохина: «Московский чекап» поможет перейти к управлению рисками в вопросе здоровья

Уже более 1,5 миллиона москвичей воспользовались возможностями программыБолее 1,5 миллиона жителей столицы уже присоединились к программе заботы о здоровье «Московский чекап», 700 тысяч из них завершили первый этап.

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