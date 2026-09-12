ФСИН рассекретила число иностранных граждан в колониях и СИЗО

Почти 25 тыс. иностранных граждан содержатся в российских колониях и следственных изоляторах. Об этом сообщил директор ФСИН России Аркадий Гостев.
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