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В Рязанской области построят и обновят 6 объектов водоснабжения к 2030 году

В Рязанской области построят и обновят 6 объектов водоснабжения к 2030 году

В рамках проекта будет построено и модернизировано 6 объектов, что позволит улучшить качество коммунальных услуг для 110 000 жителей региона за счет обновления инженерных сетейК 2030 году в Рязанской области планируется реализовать масштабный проект по модернизации систем водоснабжения и водоподготовки.

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