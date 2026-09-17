Депутат Эренс провел ночь в туалете из-за поломки замка в парламенте

Депутат Фредерик Эренс из Фландрии был заперт в туалете парламента в Брюсселе на 13 часов из-за сломанного замка.
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