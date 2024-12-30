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Царьград

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Baza: спецборт первых лиц России провел два дня в разных городах США

Baza: спецборт первых лиц России провел два дня в разных городах США

Спецборт первых лиц России побывал в США и провел там два дня.Спецборт Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» на протяжении двух дней находился в США.

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