Более 250 энергетиков продолжают восстанавливать электроснабжение в Тверской области в круглосуточном режиме

Сотрудники «Тверьэнерго» работают в режиме полной мобилизации, восстановление электроснабжения после прошедшего штормового ветра в регионе ведут 84 бригады: 251 специалист, в распоряжении которых находится 96 единиц спецтехники.
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