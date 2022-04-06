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Сотрудники ГИБДД и «Лаборатория безопасности» провели интерактивное занятие для школьников Забайкальского края

В рамках реализующегося проекта Госавтоинспекции и регионального Министерства образования и науки школьники города Шилка познакомились с передвижным комплексом «Лаборатория безопасности», оснащенным на базе автомашины «Форд» оборудованием, необходимым для проведения обучающих мероприятий по Правилам дорожного движения.

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