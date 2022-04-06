Сотрудники ГИБДД и «Лаборатория безопасности» провели интерактивное занятие для школьников Забайкальского края

В рамках реализующегося проекта Госавтоинспекции и регионального Министерства образования и науки школьники города Шилка познакомились с передвижным комплексом «Лаборатория безопасности», оснащенным на базе автомашины «Форд» оборудованием, необходимым для проведения обучающих мероприятий по Правилам дорожного движения.
Происшествия10 подписчиков
Популярные статьи
- СК России устанавливает причастных из числа украинских националистов к новым обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР
- Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства готовящейся информационной провокации в отношении российских войск в украинском селе Мощун
- Председатель СК России поручил незамедлительно провести следственные действия с задержанным сотрудником СБУ
Свежие комментарии