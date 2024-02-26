Указ подписан: всех российских пенсионеров ждет рекордное повышение выплат Ирэн ОрлонскаяПожилым гражданам России правительством гарантировано новое увеличение размера ежемесячных выплат более чем на семь процентов.
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