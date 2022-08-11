ПЛЕЙМЕЙКЕР

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Бензема стал вторым бомбардиром «Реала», Писарев возглавил «Химки», Медведев проиграл в первом круге «Мастерса»

Бензема стал вторым бомбардиром «Реала», Писарев возглавил «Химки», Медведев проиграл в первом круге «Мастерса»

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте. «Реал» пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА В среду на Олимпийском стадионе в финской столице состоялся матч за Суперкубок УЕФА, по традиции открывающий новый футбольный евросезон.

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