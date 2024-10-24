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Украинский митрополит отлучил мэра Черкасс от церкви после захвата собора

Украинский митрополит отлучил мэра Черкасс от церкви после захвата собора

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) отлучил от церкви мэра Черкасс Анатолия Бондаренко после того, как раскольники из "Православной церкви Украины" (ПЦУ) захватили самый большой в стране православный Архангело-Михайловский собор канонической Украинской православной церкви.

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