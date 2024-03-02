Ветеринар: шоколад и виноград могут вызвать отравление у домашнего питомца

Угощение собаки или кошки едой с человеческого стола может иметь негативные последствия. Такое мнение высказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.
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