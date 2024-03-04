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Полиция Петербурга: участника пьяной драки в Красном Селе госпитализировали

Полиция Петербурга: участника пьяной драки в Красном Селе госпитализировали

В Санкт-Петербурге пятеро мужчин подрались после посиделок в пивной. Одного из участников потасовки госпитализировали, остальных доставили в отдел полиции, сообщило Главное управлением МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своем Telegram-канале.

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