Полиция Петербурга: участника пьяной драки в Красном Селе госпитализировали

В Санкт-Петербурге пятеро мужчин подрались после посиделок в пивной. Одного из участников потасовки госпитализировали, остальных доставили в отдел полиции, сообщило Главное управлением МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своем Telegram-канале.
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