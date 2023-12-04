Русские школы закрывают из-за мигрантской кори: Гастарбайтеры требуют больше денег "на здоровье"

ВТ

Виталий Тарасов

ТАКИ - ВСЁ - ТАКИ. Читая эти строки АВТОРА: " ...Миграционная ситуация, напомним, стала одной из центральных тем состоявшегося неделю назад Всемирного РусСкого НароДного СоБора. Так, Патриарх Кирилл, возглавляющий ВРНС, отметил, что "ошиБочная миграЦионная политика может привести к самым пеЧальным послеДствиям для РусСкого миРа и для РосСии как его дуХовно-культуРного яДра". А замглавы Всемирного Русского Народного Собора, основатель Царьграда Константин Малофеев подчеркнул, что упорядочивание миграции – вопрос нашей геополитической повестки и вообще национальной безопасности: Власти стран Средней Азии готовы централизовать потоки мигрантов и нарастить количество русского языка в школах. Просто сейчас это никому не надо. Сейчас – огромное криминальное месиво, которое миллион человек в год переводит в гражданство Российской Федерации, и оно не нуждается в централизации этого потока. Тем не менее именно в целях нацбезопасности и сохранения Русского мира нам необходимо перейти к прагматичным и иногда даже жёстким мерам взаимодействия с основными "поставщиками" миграционного потока: "мягкая сила" нередко воспринимается исключительно как мягкость, а о том, что это какая-то там сила, даже думать никто не желает". НАЧИНАЕШЬ ЧЁТКО И ЯСНО ПОНИМАТЬ ПРАВОТУ ВОТ ЭТИХ АВТОРСКИХ СТРОК: "... Тем не менее именно в целях нацбезопасности и сохранения Русского мира нам необходимо перейти к прагматичным и иногда даже жёстким мерам взаимодействия с основными "поставщиками" миграционного потока: "мягкая сила" нередко воспринимается исключительно как мягкость, а о том, что это какая-то там сила, даже думать никто не желает". Очень интересно, - а как думает Власть России, - в целях нацбезопасности и сохранения Русского мира, взаимодействовать с основными "поставщиками"? Желаю всем, крепкого, Сибирского здоровья.