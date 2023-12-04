Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 039 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Путин предупердил , -прибалты послали нах.. ; Путин предупердил -они опять послали.... Вывод : нельзя переступать КРА...Путин предупредил...
  • Георгий Михалев
    Так Россия же уже нахрен послала.Пашиняну передали...
  • Boris Borisov
    Свершилось ! У Бастрыкина  ВНЕЗАПНО  проснулись слух и мышление ! До этого многие годы он НЕ слышал , НЕ видел  , сид...Председатель СК Б...

Русские школы закрывают из-за мигрантской кори: Гастарбайтеры требуют больше денег "на здоровье"

Русские школы закрывают из-за мигрантской кори: Гастарбайтеры требуют больше денег "на здоровье"

В конце осени Россия столкнулась с резким ростом заболеваемости корью, коклюшем, педикулёзом и рядом других инфекционных заболеваний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Щукин
Получается что &quot;наши&quot;  &quot;поставщики&quot; миграционного потока&quot; способствуют так  называемой &quot;бактериологической войны&quot; США против России и активно способствуют этому? Где находятся эти &quot;поставщики&quot; все прекрасно знают, но почему то как сидели они в своих мягких креслах так и продолжают сидеть!
Ответить
13 час.
ВТ
Виталий Тарасов
ТАКИ  -  ВСЁ  -  ТАКИ.  Читая  эти  строки  АВТОРА: &quot; ...Миграционная ситуация, напомним, стала одной из центральных тем состоявшегося неделю назад Всемирного РусСкого НароДного СоБора. Так, Патриарх Кирилл, возглавляющий ВРНС, отметил, что &quot;ошиБочная миграЦионная политика может привести к самым пеЧальным послеДствиям для РусСкого миРа и для РосСии как его дуХовно-культуРного яДра&quot;. А замглавы Всемирного Русского Народного Собора, основатель Царьграда Константин Малофеев подчеркнул, что упорядочивание миграции – вопрос нашей геополитической повестки и вообще национальной безопасности: Власти стран Средней Азии готовы централизовать потоки мигрантов и нарастить количество русского языка в школах. Просто сейчас это никому не надо. Сейчас – огромное криминальное месиво, которое миллион человек в год переводит в гражданство Российской Федерации, и оно не нуждается в централизации этого потока.                                                                       Тем не менее именно в целях нацбезопасности и сохранения Русского мира нам необходимо перейти к прагматичным и иногда даже жёстким мерам взаимодействия с основными &quot;поставщиками&quot; миграционного потока: &quot;мягкая сила&quot; нередко воспринимается исключительно как мягкость, а о том, что это какая-то там сила, даже думать никто не желает&quot;.   НАЧИНАЕШЬ  ЧЁТКО  И  ЯСНО  ПОНИМАТЬ ПРАВОТУ  ВОТ  ЭТИХ  АВТОРСКИХ  СТРОК: &quot;... Тем не менее именно в целях нацбезопасности и сохранения Русского мира нам необходимо перейти к прагматичным и иногда даже жёстким мерам взаимодействия с основными &quot;поставщиками&quot; миграционного потока: &quot;мягкая сила&quot; нередко воспринимается исключительно как мягкость, а о том, что это какая-то там сила, даже думать никто не желает&quot;.      Очень  интересно, -  а  как  думает  Власть   России, -  в  целях  нацбезопасности  и  сохранения  Русского  мира,  взаимодействовать  с  основными  &quot;поставщиками&quot;?   Желаю  всем,  крепкого,  Сибирского  здоровья.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх