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Politico: приобретение Гренландии окажется плохой сделкой для Трампа

Politico: приобретение Гренландии окажется плохой сделкой для Трампа

Гипотетическое приобретение самого большого острова на планете станет плохой сделкой для избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, так как Вашингтон уже получает все стратегически важные ресурсы Гренландии.

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Комментарии
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Eduard
На какие деньги? Что долги исчезли,уже континентами скупают?
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22 час.
Eduard
Трамп молодец!
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22 час.

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