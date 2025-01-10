Politico: приобретение Гренландии окажется плохой сделкой для Трампа

Гипотетическое приобретение самого большого острова на планете станет плохой сделкой для избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, так как Вашингтон уже получает все стратегически важные ресурсы Гренландии.
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