Военкор Стешин: Киев в радиационной зоне опасности – кто в этом виноват Юлия ЧелкановаВоенный корреспондент Дмитрий Стешин заявил, что на поражённом складе боеприпасов в Вишнёвом под Киевом могли храниться танковые снаряды с сердечниками из обеднённого урана.
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