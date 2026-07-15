Военкор Стешин: Киев в радиационной зоне опасности – кто в этом виноват Юлия ЧелкановаВоенный корреспондент Дмитрий Стешин заявил, что на поражённом складе боеприпасов в Вишнёвом под Киевом могли храниться танковые снаряды с сердечниками из обеднённого урана.