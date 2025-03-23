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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о пародии Кульбакова на Кузнецова: «Он «птичку» сделал, а мы ему в ответку потом тоже «птичку» сделали. Это часть игры, тем интереснее»

В третьем периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ Кузнецов не смог переиграть Ивана Кульбакова, исполняя буллит.

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