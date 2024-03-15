Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 935 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Дудкевич
    Сильная женщина!Зигзаги судьбы Ел...
  • Николай Гончаров
    После Великой Отечественной много с фронтов не вернулось домой, невозможно было по документам восстановить их участие...Вы сказали, что м...
  • Виталий Кирпиченко
    Беда наша в том, что Димы, Иваны, Михаилы... когда нужны защищать Родину с её перекосами, становятся "героями", "побе...Вы сказали, что м...

Вы сказали, что мы элита, что мы своих не бросаем и не забываем

Вы сказали, что мы элита, что мы своих не бросаем и не забываем

«ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ! ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО МЫ – ЭЛИТА, ЧТО МЫ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ И НЕ ЗАБЫВАЕМ». Кавалер медали «За отвагу», ветеран ЧВК «Вагнер» с ампутированными пальцами на обеих ногах обратился к президенту Путину – как к последней надежде разобраться в ситуации! И получить помощь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Кузнецов
К сожалению, у нас подобные случаи попадаются. Подобные в том смысле, что какой-то участник боевых действий неизвестно какими путями оказывается отрезан от положенных льгот, помощи, выплат. Куда не обращается он и его родичи, но все глухо. Как и почему так получается, непонятно, то ли кто-то пользуется этим, то ли всем пох. Но вот почему ЭТИХ, мошенников или равнодушных, не берут под белы ручки и не тащат волоком в камеру? Поэтому фраза - у нас своих не бросают, уж извините, но для меня звучит как некое издевательство. Если меня не обманули, то в наших местах тоже был случай, когда  участника СВО катят с положенными выплатами
Ответить
5 час.
Виталий Кирпиченко
Беда наша в том, что Димы, Иваны, Михаилы... когда нужны защищать Родину с её перекосами, становятся &quot;героями&quot;, &quot;победителями&quot;, &quot;совестью нации&quot;, даже &quot;элитой&quot; их называют, а потом, всё возвращается на круги своя, и &quot;элита&quot; занимает  свою прежнюю ячейку -- ячейку &quot;нищеброда&quot;, которым любой администратор имеет право сказать &quot;я тебя туда не посылал!&quot;
Ответить
4 час.
Николай Гончаров
После Великой Отечественной много с фронтов не вернулось домой, невозможно было по документам восстановить их участие в ВОВ, а семьи с малыми детьми или старые родители  нуждались в помощи. Нынешние чиновники боятся ошибиться, без подтверждающих документов и законных правил- ведь речь идёт о крупных выплатах по ранению. Я в точности не знаю, но после ВОВ было какое-то основание, что 3-4 чел. односельчан  (в т.ч. часто и фронтовой товарищ-однополчанин) писали заявление в военкомат и в качестве свидетелей подтверждали призыв в РККА (или фронтовик подтверждал призыв, совместную службу или гибель). Заявление заверялось военкомом и отсылалось в МО, там утверждали  далее уже действовал механизм правил (законов)  по отношению к погибшему (пропавшему б/в) фронтовику. Подобных случаев ещё будет не один, т.е. нужно законодательное решение. Хорошо бы сейчас  восстановить нечто похожее по опыту ВОВ  - ведь кто-то же рядом был в окопах и боях рядом с этим парнем - они могли бы подтвердить его участие в СВО и в ЧВК. Низкий ему поклон и благодарность за защиту России. Очень надеюсь, что в отношении него всё решится положительно.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх