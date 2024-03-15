Вы сказали, что мы элита, что мы своих не бросаем и не забываем

К сожалению, у нас подобные случаи попадаются. Подобные в том смысле, что какой-то участник боевых действий неизвестно какими путями оказывается отрезан от положенных льгот, помощи, выплат. Куда не обращается он и его родичи, но все глухо. Как и почему так получается, непонятно, то ли кто-то пользуется этим, то ли всем пох. Но вот почему ЭТИХ, мошенников или равнодушных, не берут под белы ручки и не тащат волоком в камеру? Поэтому фраза - у нас своих не бросают, уж извините, но для меня звучит как некое издевательство. Если меня не обманули, то в наших местах тоже был случай, когда участника СВО катят с положенными выплатами

Николай Гончаров

После Великой Отечественной много с фронтов не вернулось домой, невозможно было по документам восстановить их участие в ВОВ, а семьи с малыми детьми или старые родители нуждались в помощи. Нынешние чиновники боятся ошибиться, без подтверждающих документов и законных правил- ведь речь идёт о крупных выплатах по ранению. Я в точности не знаю, но после ВОВ было какое-то основание, что 3-4 чел. односельчан (в т.ч. часто и фронтовой товарищ-однополчанин) писали заявление в военкомат и в качестве свидетелей подтверждали призыв в РККА (или фронтовик подтверждал призыв, совместную службу или гибель). Заявление заверялось военкомом и отсылалось в МО, там утверждали далее уже действовал механизм правил (законов) по отношению к погибшему (пропавшему б/в) фронтовику. Подобных случаев ещё будет не один, т.е. нужно законодательное решение. Хорошо бы сейчас восстановить нечто похожее по опыту ВОВ - ведь кто-то же рядом был в окопах и боях рядом с этим парнем - они могли бы подтвердить его участие в СВО и в ЧВК. Низкий ему поклон и благодарность за защиту России. Очень надеюсь, что в отношении него всё решится положительно.