Билайн ввёл спецтариф на звонки из Абхазии и Египта

Первыми направлениями, где будут действовать выгодные звонки в Россию, станут Абхазия и Египет.Билайн меняет подход к голосовой связи в роуминге и запускает кругосветное путешествие - новый формат, в рамках которого каждый месяц оператор будет включать специальные условия для исходящих звонков в Россию из нового набора стран.
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