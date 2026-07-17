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Ивановские новости

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Билайн ввёл спецтариф на звонки из Абхазии и Египта

Билайн ввёл спецтариф на звонки из Абхазии и Египта

Первыми направлениями, где будут действовать выгодные звонки в Россию, станут Абхазия и Египет.Билайн меняет подход к голосовой связи в роуминге и запускает кругосветное путешествие - новый формат, в рамках которого каждый месяц оператор будет включать специальные условия для исходящих звонков в Россию из нового набора стран.

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