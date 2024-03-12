Электронные сервисы Белгородской области подверглись массированной атаке

Ряд электронных сервисов правительства Белгородской области подверглись атаке со стороны хакеров. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте заявил министр цифрового развития региона Сергей Четвериков.
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