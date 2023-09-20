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Тен Хаг проиграл три матча подряд во главе «МЮ». Последняя такая серия была у Сульшера в 2019-м

Тен Хаг проиграл три матча подряд во главе «МЮ». Последняя такая серия была у Сульшера в 2019-м

«Манчестер Юнайтед» уступил «Баварии» (3:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов. Нидерландский специалист стал первым тренером манкунианцев с 2019 года, который проиграл три игры подряд во всех турнирах.

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