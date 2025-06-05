Михаил Чаплыга: Путин готовит апокалипсис до июля? Трамп предает Украину?

«Санкции-убийцы или пустой звук»: реальны ли угрозы Трампа ввести санкции против обеих сторон конфликта? «Предаст ли Трамп Украину»: звучали ли в разговоре с Путиным роковые слова, открывающие путь к эскалации? «Одесса и Харьков – следующая цель»: какова реальная вероятность штурма городов-миллионников и ударов по энергетике этим летом? «Дефолт Украины»: кто виноват в неплатежах и чем это грозит простым украинцам? Украинский политический эксперт Михаил Чаплыга ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Василия Апасова.