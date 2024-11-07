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Исследователи разработали соединение, которое действует как «молекулярный клей» для двух белков, которые, соединяясь, активируют естественный процесс самоуничтожения (или апоптоз) в раковых клетках

Исследователи разработали соединение, которое действует как «молекулярный клей» для двух белков, которые, соединяясь, активируют естественный процесс самоуничтожения (или апоптоз) в раковых клетках

﻿﻿Исследователи разработали соединение, которое действует как «молекулярный клей» между двумя белками и при объединении активирует естественный процесс самоуничтожения (или апоптоза) в раковых клетках.

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