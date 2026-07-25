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ISS World Services расширяет международный контракт с крупным энергетическим клиентом

ISS World Services расширяет международный контракт с крупным энергетическим клиентом

Датский холдинг ISS World Services A/S, один из мировых лидеров в области комплексного обслуживания недвижимости и создания рабочей среды, 24 июля 2026 года объявил о расширении партнерских отношений с крупной международной компанией в сфере энергетических технологий.

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