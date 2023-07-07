Статус многодетной семьи будет действовать до 23-летия ребёнка, если он обучается очно — Минтруд РФ

Минтруд России внёс предложение закрепить статус многодетных для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми или детьми до 23 лет в случае если дети после достижения совершеннолетия обучаются очно, заявил глава министерства Антон Котяков.
Минтруд России внёс предложение закрепить статус многодетных для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми или детьми до 23 лет в случае если дети после достижения совершеннолетия обучаются очно, заявил глава министерства Антон Котяков.
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