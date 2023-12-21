Десятки тысяч москвичей начали заниматься спортом по-новому

Ракова: проект «Спортивные выходные» стал в полтора раза популярнее у москвичей В 2023 году количество участников проекта центров госуслуг и Департамента спорта города Москвы «Спортивные выходные» выросло почти в полтора раза и составило почти 45 тысяч горожан, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.