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Десятки тысяч москвичей начали заниматься спортом по-новому

Десятки тысяч москвичей начали заниматься спортом по-новому

Ракова: проект «Спортивные выходные» стал в полтора раза популярнее у москвичей В 2023 году количество участников проекта центров госуслуг и Департамента спорта города Москвы «Спортивные выходные» выросло почти в полтора раза и составило почти 45 тысяч горожан, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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