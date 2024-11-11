Блогер Зая Энимал: нужно рассказывать жителям, почему квадроберы – это нормально

В России не нужно вводить наказания для детей, увлекающихся квадробингом. Если речь идет о нарушениях – к примеру, выгуле ребенка на поводке, то за это нужно штрафовать его родителей, убеждена артистка и блогер Зая Энимал (Юлия Головина).