Блогер Зая Энимал: нужно рассказывать жителям, почему квадроберы – это нормально

В России не нужно вводить наказания для детей, увлекающихся квадробингом. Если речь идет о нарушениях – к примеру, выгуле ребенка на поводке, то за это нужно штрафовать его родителей, убеждена артистка и блогер Зая Энимал (Юлия Головина).
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