Французский эксперт заявила об отступлении НАТО

Уход Франции из африканских стран, а также уход США из Афганистана являются признаками оотхода НАТО со своих военных и политических позиций, считает обозреватель Сильви Кауфманн, 28 сентября сообщает Le Monde.
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