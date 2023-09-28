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Французский эксперт заявила об отступлении НАТО

Французский эксперт заявила об отступлении НАТО

Уход Франции из африканских стран, а также уход США из Афганистана являются признаками оотхода НАТО со своих военных и политических позиций, считает обозреватель Сильви Кауфманн, 28 сентября сообщает Le Monde.

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