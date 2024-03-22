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Посол РФ в Токио: отношения России и Японии прошли точку невозврата

Посол РФ в Токио: отношения России и Японии прошли точку невозврата

Российский посол в Токио Николай Ноздрев заявил о прошедших точку невозврата отношениях РФ и Японии. Сотрудничество двух стран находится на настолько низком уровне, что его вряд ли удастся когда-нибудь полностью восстановить, передает РИА «Новости».

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