Посол РФ в Токио: отношения России и Японии прошли точку невозврата

Российский посол в Токио Николай Ноздрев заявил о прошедших точку невозврата отношениях РФ и Японии. Сотрудничество двух стран находится на настолько низком уровне, что его вряд ли удастся когда-нибудь полностью восстановить, передает РИА «Новости».