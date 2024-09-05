ФСБ показала видео с задержанной в Донецкой народной республике (ДНР) за государственную измену жительницей Мариуполя.
Задержанная ФСБ за госизмену жительница Мариуполя попала на видео
Комментарии
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Нина Зинурова
Идет война...за такие вещи этой шмакодявке только расстрел!А мы все возбуждаем уголовные дела,а эти продажные душонки как будто раскаиваются...такое вранье,бред сивой кобылы,только расстрел,тогдаможет кто-то будет думать головешкой своей и чесать затылок,а эта дешовка много чего позволила себе. Надо наказывать по военному времени, а мы только дела возбуждаем и лясы точим,никого в плен не брать,прямо на месте кончать,говорил же ПУТИН В.В.- мочить их будем прямо в сортире,а мы вошкаемся со всеми этими дешевками
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17 час.
Светлана Трофимова
Следствие всегда проводить необходимо, чтобы выявить связи и других таких же предателей, думаю соответствующие органы лучше вас знают как проводить такие мероприятия..., и насколько я помню в ДНР маратория на смертную казнь нет
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16 час.
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