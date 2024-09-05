Задержанная ФСБ за госизмену жительница Мариуполя попала на видео

Нина Зинурова

Идет война...за такие вещи этой шмакодявке только расстрел!А мы все возбуждаем уголовные дела,а эти продажные душонки как будто раскаиваются...такое вранье,бред сивой кобылы,только расстрел,тогдаможет кто-то будет думать головешкой своей и чесать затылок,а эта дешовка много чего позволила себе. Надо наказывать по военному времени, а мы только дела возбуждаем и лясы точим,никого в плен не брать,прямо на месте кончать,говорил же ПУТИН В.В.- мочить их будем прямо в сортире,а мы вошкаемся со всеми этими дешевками