По итогам сентября в Алтайском крае продано рекордное количество квартир в новостройках. После такого всплеска компанию, скорее всего, ждет существенный спад в реализации квадратных метров, полагает председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.
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