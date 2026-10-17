В 2027 году размеры ключевых мер поддержки для семей будут увеличены, сообщает Социальный фонд. Планируется рост единого пособия, материнского капитала и выплат для работающих родителей с двумя и более детьми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Собчак похвастала...
- M Народный артист Р...
- Толпа грозилась з...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым