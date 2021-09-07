Эрмитаж разрешил фронтмену Rammstein использовать NFT-изображения с интерьерами музея

Государственный Эрмитаж разрешил фронтмену группы Rammstein Тиллю Линдеманну использование NFT-изображений с интерьерами музея.
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