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Министр спорта Татарстана об «Ак Барсе»: «Была трагическая ситуация, когда мы оказались там, где не надо быть. Административные меры помогли»

– «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина. Как оцените сезон для клуба? – Был очень сложный сезон для клуба, несмотря на красивый финал.

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