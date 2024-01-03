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Столичные ветераны поддержали решение Путина участвовать в выборах

Столичные ветераны поддержали решение Путина участвовать в выборах

Председатель Московского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Георгий Пашков поддержал решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года.

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