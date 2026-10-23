Юрий Николайчик, представляющий Беларусь в Зимбабве и Мозамбике по совместительству, передал верительные грамоты президенту Даниэлу Франсишку Шапу, после чего стороны заявили о намерении активизировать экономическое сотрудничество в аграрном секторе, энергетике, цифровых технологиях и сфере безопасности.