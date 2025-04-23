Основателя Давосского форума заподозрили в финансовых махинациях

Основателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клауса Шваба, накануне объявившего об отставке с поста председателя совета попечителей организации, заподозрили в финансовых махинациях и этических проступках.
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