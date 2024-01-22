Перекрывший Босфорский пролив в Турции танкер из России отбуксировали

Нефтяной танкер из России, который достигает 250 метров в длину, успешно отбуксировали. Судно перекрыло Босфорский пролив на несколько часов, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
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