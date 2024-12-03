За производителями паленой водки начнут следить из космоса

В России будут вычислять недобросовестных производителей алкогольной продукции с помощью спутников. Соответствующий приказ Минфина России вступает в силу во вторник, 3 декабря, сообщила "Парламентская газета".
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