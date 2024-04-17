Как признался в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном основатель Telegram Павел Дуров, одной из причин, почему он не ведет бизнес на территории США, является повышенное внимание и попытки контроля над компанией со стороны американских спецслужб, в частности ФБР и АНБ.
Основатель Telegram сообщил, почему отказался вести бизнес в США
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Е Пронина
Дуров дурак наивный) начитался пропаганды про "свободный рынок" и "свободу", только не понимает от кого и чего))
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18 час.
Е Пронина
где бы он свой бизнес не вел, всегда будет под колпаком цру, и их финансовой системой, если грань перейдет ,то и физически зачистят, в пример ему убитые президенты сша, цветные революции, и тд))
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18 час.
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