Основатель Telegram сообщил, почему отказался вести бизнес в США

Дуров дурак наивный) начитался пропаганды про "свободный рынок" и "свободу", только не понимает от кого и чего))

Е Пронина

где бы он свой бизнес не вел, всегда будет под колпаком цру, и их финансовой системой, если грань перейдет ,то и физически зачистят, в пример ему убитые президенты сша, цветные революции, и тд))