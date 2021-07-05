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У берегов Одессы затонула яхта, капитана достали из воды: кадры ЧП

У берегов Одессы затонула яхта, капитана достали из воды: кадры ЧП

У берегов Одессы перевернулась яхта ЧП произошло в море возле пляжа Ланжерон. Как сообщили в Департамент муниципальной безопасности, капитан одной из яхт-участниц регаты «Кубок портов Черного моря» не справился с управлением и парусник перевернулся.

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