У берегов Одессы затонула яхта, капитана достали из воды: кадры ЧП

У берегов Одессы перевернулась яхта ЧП произошло в море возле пляжа Ланжерон. Как сообщили в Департамент муниципальной безопасности, капитан одной из яхт-участниц регаты «Кубок портов Черного моря» не справился с управлением и парусник перевернулся.