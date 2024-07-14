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Девица в Рузском районе Подмосковья пожарила сосиски на Вечном огне

Подруга не стала ее останавливать, зафиксировала осквернение Вечного огня на камеру своего мобильника, а потом еще и выложила в соцсети.

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Комментарии
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Андрей
сука и родители её суки.
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