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A$AP Rocky остудил пыл посетителей клуба, когда они подрались на глазах у беременной Рианны

Даже не смейте драться на глазах у A$AP Rocky и Рианны! На видео, распространившемся в сети, слышно, как рэпер ругается с посетителями ночного клуба после того, как они вступили в перепалку и подрались рядом с его любимой беременной Рианной.

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