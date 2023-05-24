A$AP Rocky остудил пыл посетителей клуба, когда они подрались на глазах у беременной Рианны

Даже не смейте драться на глазах у A$AP Rocky и Рианны! На видео, распространившемся в сети, слышно, как рэпер ругается с посетителями ночного клуба после того, как они вступили в перепалку и подрались рядом с его любимой беременной Рианной.
Даже не смейте драться на глазах у A$AP Rocky и Рианны! На видео, распространившемся в сети, слышно, как рэпер ругается с посетителями ночного клуба после того, как они вступили в перепалку и подрались рядом с его любимой беременной Рианной.
Свежие комментарии