Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что мир на Украине должен учитывать интересы европейцев. Такое заявление он сделал по итогам состоявшегося в Париже второго экстренного саммита ряда лидеров Евросоюза и Канады по украинскому вопросу.
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