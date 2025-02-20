Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что мир на Украине должен учитывать интересы европейцев. Такое заявление он сделал по итогам состоявшегося в Париже второго экстренного саммита ряда лидеров Евросоюза и Канады по украинскому вопросу.