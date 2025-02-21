Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 882 подписчика

Молодой диверсант получил 15 лет за поджог на железной дороге в Подмосковье

Молодой диверсант получил 15 лет за поджог на железной дороге в Подмосковье

Молодой человек из Подмосковья осужден на 15 лет за поджог релейного шкафа на Курском направлении. Он вступил в контакт с украинскими спецслужбами и осуществил диверсию, которую заснял на видео.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх